Ação conjunta entre a polícia civil e militar da regional de Carira prende em flagrante delito por violência doméstica

Ação conjunta entre a polícia civil e militar, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, prenderam em flagrante na cidade de Carira, o ex presidiário identificado por Ademilson de Jesus Lima que ameaçava constantemente a ex-companheira e na ocasião, destruiu a porta da residência da mesma com o intuito de agredi-la.

Após noticiar o fato aos órgãos policiais, a autoridade policial com o apoio do policial militar plantonista foram no encalço do meliante e o abordaram em um bar em frente a feira municipal onde o investigado reiterou as ameaças contra a companheira, sendo dado voz de prisão ao mesmo por violação a domicílio e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.

Insta salienta que o flagrante teria, anos atrás, dado uma facada no braço da referida vítima, ocasião em que foi preso e encaminhado ao sistema carcerário.