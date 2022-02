Acidente com ônibus da banda de Devinho foi causado por excesso de velocidade

O acidente com o ônibus que transportava a banda do cantor Devinho Novais e que terminou com a morte do saxofonista Cláudio Douglas dos Santos Oliveira, conhecido como Jack Sax, de 34 anos, foi causado por excesso de velocidade. É o que aponta a perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11).

O g1 conversou com Abelardo Silva, escrivão da Delegacia de São Sebastião, município do Agreste de Alagoas, onde o acidente aconteceu em um trecho da BR-101. Ele explicou que os documentos da PRF apontam que no local do acidente há placas de sinalização que indicam que a velocidade permitida na via é de 40 km/h e que o ônibus trafegava em uma velocidade muito superior a permitida.

“Essa semana nós começamos as oitivas. Já ouvimos o pai e a esposa do Cláudio Douglas [saxofonista que morreu no acidente]. Nós também recebemos o Boletim de Ocorrência feito pela perícia da PRF, uma vez que acidente ocorreu em uma rodovia federal. Esses documentos informam que o disco do tacógrafo aponta que o ônibus estava a 100 km/h no momento do acidente”, explicou o escrivão.

Tacógrafo é o equipamento de medição que registra a quantidade de quilômetros percorridos e a velocidade com que o veículo se desloca nas estradas. Isso significa que o tacógrafo permite saber quantos quilômetros foram percorridos em um determinado período.

Para a PRF, o motorista disse, ainda no local do acidente, que é motorista há 35 anos e que por experiência achou que dava para contornar a curva na velocidade que trafegava.

O escrivão disse ainda que representantes da empresa do cantor e da banda serão intimados a depor na próxima semana. Além deles, a Polícia Civil deve ouvir duas pessoas que estavam no ônibus e que as oitivas deverão ser concluídas com o depoimento do motorista

“Não necessariamente o cantor precisará ser chamado a depor. Mas o Boletim de Ocorrência da PRF já foi bastante conclusivo sobre o que causou o acidente”, antecipou.

*Com informações do G1