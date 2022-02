Aracaju: Motorista de aplicativo é mantido refém por cerca de 1h por assaltantes

Três assaltantes fizeram um motorista de aplicativo refém na noite desta quarta-feira (8), na região metropolitana da Grande Aracaju. Os marginais usaram o veículo contra a vontade da vítima para a prática de assaltos.

Segundo a Polícia Militar, o profissional recebeu uma solicitação de viagem no Bairro Jardim Centenário, Zona Norte da capital. Ao chegar no endereço, os passageiros adentram o veículo com destino ao Bairro Siqueira Campos, onde anunciaram o assalto. No trajeto, que durou cerca de uma hora, o trio chegou a roubar diversos celulares de pedestres nas ruas.

Após os roubos, o trio se deslocou até a avenida Lauro Porto, na divisa entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, onde libertou o motorista de aplicativo. O veículo, um HB20, foi abandonado a alguns metros. Os suspeitos estão foragidos.

A polícia investiga o caso.

Informações do Faxaju