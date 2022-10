Capela, Aquidabã e Glória mostra barrismo e elege três deputados

Há quatro anos sem representante no sertão, o sertanejo comemorou na noite do último domingo a volta não só de um, mas de três representantes.

Pela primeira vez na história a região contará com deputados, que atuarão diretamente na defesa dos interesses do sertanejo. O sertão tem muito a comemorar.

O ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória, mostrou sua força nas urnas e contabilizou 11.033 votos em sua terra natal. Chico atingiu a uma marca expressiva no município com o apoio de todo agrupamento que o acompanha desde a sua primeira candidatura a prefeito.

O ex-prefeito obteve 18.523 votos.

CRISTIANO CAVALCANTE

Em Capela, apesar de não ser da região do alto sertão, ele obteve a maior votação em relação ao seu adversário “Sukita”, representado por Clara Sukita, Cavalcante atingiu a marca dos 6.999 votos, contra 4.204 de Clara.

Cristiano conseguiu apoios ao longo de sua campanha e seus principais aliados são do sertão. O agora parlamentar promete levantar as causas do povo dessa região.

Com 45.314, Cristiano Cavalcante foi o deputado mais votado entre os 26 eleitos. Sua vitória fortalece ainda mais seu agrupamento dentro de Capela.

DRA. LIDIANE LUCENA

Ela teve no seu encalço o cantor Danielzinho Kaceteiro, mas o artista obteve apenas 1.365 votos enquanto a esposa do atual prefeito obteve 6.668 votos.

Lidiane foi segunda colocada no geral com 37.332votos.

O SERTÃO TEM MESMO É QUE COMEMORAR

POR MAYCON FERNANDES/JORNALISTA