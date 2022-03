Comitê flexibiliza uso de máscaras e mantém restrições para eventos em municípios com menos de 75% de imunização

Em reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), realizada nesta quinta-feira (24), o Governo do Estado flexibilizou a utilização do uso de máscaras no estado, e manteve as restrições para realização de eventos aos municípios com menos de 75% da população vacinada. As medidas passam a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado.

O principal tema da 43ª reunião foi a tratativa a respeito da revogação da lei estadual que obriga o uso de máscaras no território sergipano, aprovada nesta semana pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Ficou definido que o Comitê Técnico-Científico será responsável por decidir os detalhes a respeito do uso de máscaras e, de acordo com a nova determinação do Ctcae, o uso de máscaras passa a ser facultativo no Estado de Sergipe. Além disso, a Resolução nº42 traz recomendações quanto ao uso de máscaras em ambientes abertos e fechados e com circulação de pessoas.

Com base nas orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia, fica recomendada a utilização de máscaras para pessoas com sintomas de resfriado comum, ou síndrome gripal; para pessoas que se expõem ao contato com indivíduos sintomáticos, como profissionais de saúde, trabalhadores de serviço de atendimento ao público, familiares de pacientes sintomáticos e situações correlatas; para pessoas não-vacinadas contra a Covid-19, ou que receberam imunização incompleta (menos de três doses, quando indicada a dose de reforço); para pessoas imunossuprimidas; pessoas com idade maior que 60 anos (principalmente maiores que 70 anos), em especial aquelas com doenças crônicas e gestantes. Além disso, a resolução recomenda a utilização das máscaras em locais fechados com aglomeração frequente; em locais abertos quando houver aglomeração e em serviços de saúde.

Eventos

Em relação à realização de eventos (sociais, esportivos, corporativos, esportivos, culturais, comerciais, e de lazer coletivo), em municípios com menos de 75% da população vacinada em 2ª dose, os eventos de lazer coletivo terão a capacidade de 3.000 em ambientes abertos/externos e de 1.500 em ambientes fechados/internos. Todos os demais tipos de eventos, a exemplo de eventos sociais e corporativos, permanecem com o limite de 5.000 pessoas em ambientes abertos/externos e 3.000 pessoas em ambientes fechados/internos.

Já em municípios com pelo menos 75% da população vacinada em 2ª dose, todos os eventos, incluindo os de lazer coletivo, ficam liberados sem restrições.

Ocupação

Nos municípios com mais de 75% da população vacinada em 2ª dose, a capacidade máxima de ocupação avança de 75% para 100% nos seguintes setores: templos e atividades religiosas; academias de ginásticas, de qualquer modalidade; salões de beleza, barbearias e de higiene pessoal; concessionárias de veículos e motocicletas; demais escritórios de prestadores de serviços e serviços em geral (publicidade, agências de viagem etc.). Assim como em operadores turísticos; restaurantes, lanchonetes, bares; comércio em geral, shopping centers, galerias e centros comerciais; clubes sociais, esportivos e similares; eventos de jogos profissionais de futebol; cinemas, teatros, museus e outros equipamentos culturais; parques de diversão, circo e similares.

Cenário e Vacinação

As medidas consideram a melhora na situação epidemiológica da pandemia no estado e a imunização da população sergipana contra a Covid-19. Foi registrada, por exemplo, queda na média diária de óbitos pela 5ª semana consecutiva, sendo que na última semana epidemiológica, com 04 dias, a média diária de óbitos chegou a 1,5. No mesmo período, o número médio diário de internados totais na semana chegou a 28, representando uma queda na média diária pela 6ª semana consecutiva, e o número médio diário de internados em UTI chegou a 25, representando uma queda na média diária pela 5ª semana consecutiva.

Quanto à imunização, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), publicado nessa quarta-feira (23), 1.946.333 pessoas já receberam a primeira dose da vacina em Sergipe e 1.680.739 a segunda dose, enquanto 40.125 foram vacinadas com dose única e 788.777 com a dose de reforço. Assim, a cobertura vacinal de primeira dose está em 85,67% no estado e 74,21% da população sergipana está com a imunização completa.