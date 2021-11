Polícia Civil De Carira Cumpre Mandado De Prisão Preventiva Por Tentativa De Homicídio No Povoado Descoberto em Carira.

- Advertisement -

Policiais civis da delegacia regional de Carira, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, deram cumprimento no Povoado Descoberto, zona rural de Carira, ao Mandado de Prisão Preventiva cumulado com Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor do nacional IVÂNIO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “VANDO FILHO DE MEDA DE CONRADO”, 24 anos de idade, suspeito de ter atropelado dolosamente o próprio tio com o veículo VW Gol, imprensando-o no muro da residência da vítima que foi destruído com a colisão, fato ocorrido no dia 08/08/2020.

Segundo informações prestadas pela autoridade policial, o atropelamento doloso causou lesões gravíssimas na vítima que não foi a óbito por motivo alheio a vontade do agente, ficando o mesmo internado no HUSE por aproximadamente 03 meses, onde foi realizada duas cirurgias, deixando a vítima com sequelas e utilizando sonda até os dias atuais.

O indiciado responderá por tentativa de homicídio qualificado e será encaminhado para a audiência de custódia onde ficará a disposição da Vara Criminal da Comarca de Carira.