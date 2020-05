COVID-19: Paciente faz vídeo emocionante em defesa de enfermeira que a salvou

O vídeo da enfermeira Erica Regina, que trabalha no Hospital regional de Nossa Senhora da Glória, no Estado de Sergipe, repercutiu nas redes sociais na última sexta-feira (01). No vídeo, a enfermeira contou emocionada sobre o caso recuperado de Covid-19, que receberia alta no dia seguinte.

De acordo com Erica Regina, o tratamento utilizado foi a Ozonioterapia, que consiste no uso do ozônio medicinal com mistura de gazes de ozônio e oxigênio. A técnica é usada em vários países como Suíça, Áustria, Estados Unidos e Austrália para tratar doenças como, câncer, dores e inflamações crônicas, infecções variadas, além de feridas, queimaduras e problemas vasculares que levam à redução do fluxo sanguíneo.

Mesmo com a repercussão positiva do vídeo gravado pela enfermeira, a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, emitiu uma nota repudiando a atitude da enfermeira Erica Regina, bem como o médico que prescreveu o tratamento.

Ainda segundo a nota, a atitude gerou uma falsa esperança de cura na população através de um tratamento não autorizado.

De acordo com informações, a paciente deu entrada unidade hospitalar por volta das 20h45 do último dia 27 de abril em estado grave. A paciente que havia testado positivo é do município de Porto da Folha.

O médico de plantão naquela noite era o Dr. Renan, segundo a enfermeira, percebendo a gravidade da situação, foi proposto ao médico pela enfermeira o tratamento com ozônio.

O médico deu uma hora para que a enfermeira usasse o ozônio e estabilizar a paciente, caso contrário, a paciente seria intubada.

Em menos de 30 minutos, a paciente que seria intubada foi estabilizada através do tratamento com ozônio.

Mesmo com as criticas através da Secretaria Estadual de Saúde, a enfermeira continua acreditando na eficácia do trabalho com a Ozonioterapia.

Uma campanha começou a ser levantada através das redes socias em apoio a profissional que pode ter descoberto uma das maneiras de tratar pacientes graves de Covid-19.

Em meio a tantas mortes que tem devastado várias famílias no mundo inteiro, um fio de esperança nasce em uma cidade do interior do estado de Sergipe. Porem ao invés de estudar a eficácia do tratamento, a Secretaria de Saúde do Estado pretende punir os envolvidos nesse tratamento que ajudou a salvar uma vida.

Na noite do último sábado, 02, a paciente Rosangela Farias dos Santos que teve sua vida salva através da dedicação da enfermeira fez um vídeo emocionante em agradecimento.

“No mesmo dia em que cheguei, eu achei que não iria nem sobreviver, hoje eu me sinto bem, eu tenho certeza que eu estou curada, pelo tratamento que ela fez em mim” disse Rosangela.

Em defesa da enfermeira, Rosangela disse que Erica é uma pessoa muito séria e que não cobrou nada pelo tratamento. Confira o vídeo.

A enfermeira será ouvida na próxima segunda-feira, 05, assim como o médico que prescreveu o tratamento para prestar esclarecimentos.

A população espera que não haja nenhum tipo de punição e que a Ozonioterapia seja estudada para que possa ser usada no combate ao novo Coronavírus.

Maycon Fernandes/Jornalista