DHPP elucida caso de homicídio em Aracaju e cumpre mandado de prisão

Nesta sexta-feira, (06), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão contra Lucas Francisco da Silva Lima, suspeito pelo crime de homicídio que ocorreu em outubro de 2021, no povoado São José, localizado na Zona de Expansão de Aracaju. A vítima foi atingida e ferida por projéteis de arma de fogo.

Durante a investigação, apurou-se que os disparos foram efetuados pelo suspeito. No interrogatório, Lucas confessou ter efetuado os disparos, mas alegou legítima defesa. A tese não se sustentou na fase do inquérito policial devido a algumas contradições, especialmente pelo fato da vítima foi atingida por três disparos nas costas.

Com a conclusão do inquérito e indiciamento do investigado, foi protocolada representação por prisão preventiva e expedido o mandado de prisão na data de hoje. Destaca-se que o réu já estava preso em decorrência de outro homicídio praticado.