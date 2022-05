Exclusivo: Chicabana confirmada para o Carnaforró 2022

Xand Avião, Rafa e Pipo, Mano Valter…

As grandes atrações confirmadas para o Carnaforró 2022 não param e desta vez quem aparece como uma delas é a BANDA CHICABANA (Ou Kiko Chicabana), que está mais que confirmada para o dia 23 de outubro 2022.

Chicabana é uma banda de axé que surgiu na Bahia e já conquistou milhares de fãs nos quatro cantos do País. Formada em 2007, no meio do sertão baiano, o grupo vem ganhando espaço cada vez maior no cenário artístico e construindo sólida carreira entre os grandes nomes da música baiana. “Nas micaretas que participamos, as pessoas cantam e dançam com nossas músicas. É maravilhosa a sensação de causar alegria na galera com nossa energia”, conta Kiko, cantor da Chicabana.