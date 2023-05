Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão física contra a companheira no Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 16.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de violência doméstica na localidade, às 23h.

No endereço, os policias encontraram a vítima com ferimentos na face. Ela relatou que foi agredida com socos, pontapés e garrafadas, após discussão com o companheiro.

O homem foi preso ainda no local, e a ocorrência encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

