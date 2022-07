Um homem foi preso após matar um idoso conhecido como LUIZ CARLOS SILVA NASCIMENTO de 66 anos. O fato ocorreu no Siqueira Campos, em Aracaju, na última quarta-feira.

De acordo com informações, ele foi parado enquanto dirigia um carro com uma arma do crime, um revólver calibre.32.

O investigado confessou o crime e alegou que seu motivo foi um desentendimento relacionado ao suposto histórico de assédio sexual da vítima no bairro. A vítima foi atingida por cinco disparos.