IML identifica que crânio humano encontrado em Ribeirópolis é de idoso desaparecido em Moita Bonita

O Instituto Médico Legal (IML) identificou o crânio encontrado em Ribeirópolis como sendo do idoso José Domingos, conhecido como “Zé de Tiririca”. A vítima estava desaparecida há cerca de quatro meses. O IML divulgou o resultado dos exames periciais nesta segunda-feira (21).

De acordo com o diretor do IML, Victor Barros, o crânio possuía lesão traumática evidente no crânio. Segundo o diretor da instituição, um chapéu encontrado próximo ao corpo foi decisivo para os exames que identificaram a vítima.

“O chapéu era um forte indício de que a vítima se tratava do idoso. Baseado nisso o IML realizou uma comparação entre o material coletado no crânio e o material coletado com familiares próximos”, detalhou.

A partir de agora, o laudo pericial será encaminhado à Polícia Civil para a continuidade das investigações.