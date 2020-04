O Ministério da Saúde divulgou hoje pela primeira vez o número de pessoas recuperadas do novo coronavírus no Brasil. Dos 25.262 pacientes diagnosticados com Covid-19, 14.026 (cerca de 55%) venceram a doença.

O secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, frisou que o número não inclui assintomáticos ou pessoas que não tiveram a infecção confirmada.

Fonte: Oantagonista