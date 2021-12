Operação Asfáleia: Polícia Civil de Carira cumpre mandados de prisão preventiva contra investigados por crime de homicídio e tentativa de homicídio

Na madrugada desta quarta-feira, 15, uma equipe de policiais civis da Delegacia Regional de Carira deflagrou a Operação Asfáleia, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Frei Paulo. A ação foi desencadeada para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, contra três suspeitos de envolvimento no homicídio qualificado e na tentativa de homicídio de dois seguranças particulares de uma festa realizada no povoado Massaranduba, zona rural de Carira.

O crime, praticado no dia 02 de outubro deste ano, aconteceu durante uma festa privada na Chácara Boa Vista, onde os dois seguranças particulares, identificados como João Victor e Rogério Lima, foram alvejados a tiros. Segundo informações, a arma utilizada no crime foi uma espingarda de calibre. 12. João Victor morreu no local, enquanto Rogério chegou a ser encaminhado com vida ao Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho (Huse), em Aracaju.

Após as diligências das investigações, três suspeitos foram identificados e, uma vez cumpridos os mandados de prisão preventiva, encaminhados para a audiência de custódia, estando agora à disposição do Poder Judiciário sergipano. Durante a operação, outros cinco mandados de busca e apreensão foram lavrados.

A operação recebeu este nome, pois Asfáleia, do grego, significa segurança; em alusão às vítimas do crime.