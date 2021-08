PC de Propriá prende mulher apontada como chefe de grupo criminoso que atuava no Baixo São Francisco

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional de Propriá deram cumprimento ao mandado de prisão de uma mulher apontada como sendo líder de um grupo criminoso com grande atuação no tráfico de drogas e homicídios na região do Baixo São Francisco. A investigada foi presa na tarde dessa segunda-feira (2).

De acordo com os delegados Ruidiney Nunes e Fábio Alan Pimentel, a prisão ocorreu na cidade de São Miguel dos Campos (AL), após investigações, e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio dos postos de São Sebastião (AL) e São Miguel dos Campos (AL), além da Polícia Militar do Estado de Alagoas.

Segundo informações policiais, a mulher, identificada como Adriana Donário da Silva, conhecida como “Galega”, era apontada como sendo chefe de um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas, homicídios e prostituição, com atuação em Propriá, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Aquidabã, Itabaianinha, dentre outras.

Ainda conforme o apurado, o genro de Adriana, o homem identificado como “Gugu” que era um dos pistoleiros da quadrilha, morreu em confronto com policiais civis da Delegacia Regional de Propriá após reagir ao cumprimento de mandado de prisão, em junho deste ano.