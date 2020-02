PC prende foragido suspeito de homicídio na década de 90 em Porto da Folha

Uma ação conjunta entre policiais civis das cidades de Porto da Folha (SE) e Cedro (CE) resultou no cumprimento do mandado de prisão de Pedro Constantino da Silva, suspeito da prática de homicídio. O crime foi praticado em 10 de outubro de 1998 em Porto da Folha. A prisão ocorreu nessa quinta-feira, 6.









De acordo com o delegado Neviton Rodrigues, as investigações apontaram que o suspeito estava residindo em um povoado na cidade de Cedro, no Ceará. Diante das informações obtidas pela Polícia Civil de Sergipe, as equipes mantiveram contato com os policiais daquele estado, possibilitando a prisão dele.

“A Polícia Civil vem intensificando as ações voltadas ao cumprimento de mandados de prisão. É importante que a população continue colaborando ligando para o Disque-Denúncia (181), passando informações acerca de crimes que ocorreram ou estão acontecendo no estado, assim como de suspeitos e foragidos”, concluiu o delegado.

Com informações da PC