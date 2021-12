PEIXES MORTOS EM BARRAGEM: ADEMA notificará indústrias e fábricas

Equipes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) estão fiscalizando o caso da mortandade de peixes em uma barragem localizada no município de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

De acordo com a Adema, nesta terça-feira (30), todas as indústrias e fábricas serão notificadas para que em 24 horas paralisem o lançamento de emissários na barragem. “As investigações sobre a ocorrência estão em fase de conclusão através da emissão de relatórios e análise da água”, disse o diretor-presidente Gilvan Dias.

No mês de outubro, no mesmo local, um caso semelhante aconteceu, outro cardume foi encontrado sem vida. Na época, a Adema afirmou que o problema pode ter sido ocasionado pela superpopulação ou lançamento de dejetos.

Os técnicos da prefeitura municipal, juntamente com a Defesa Civil e populares, realizam nesta quarta-feira (1º) um serviço de limpeza na região.

