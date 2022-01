PM apreende arma de fogo com casal em Nossa Senhora do Socorro

Nessa segunda-feira (24), militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam uma arma de fogo em posse de um casal, durante policiamento no Centro de Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. A dupla trafegava em uma motocicleta, quando jogou a arma no chão ao perceber presença da polícia.

De acordo com as informações policiais, durante patrulhamento ostensivo no início da noite, os militares visualizaram um casal em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Honda Biz na Rodovia Manoel do Prado Franco, próximo ao Colégio Alfredo Montes. Ao perceber a aproximação do dos policiais, o garupa acabou dispersando um revólver calibre 38 com três munições picotadas e uma deflagrada.

Ante o exposto, os policiais deram voz de prisão e encaminharam a dupla e a arma de fogo para a Central de Flagrantes, a fim de que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE