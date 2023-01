PM prende irmãos por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Alto Sertão sergipano

Nesse sábado (31), militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CLOPAC) apreenderam drogas e prenderam duas pessoas por suspeita de tráfico ilícito, no município de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo a polícia, as equipes receberam a informação de que havia uma movimentação de suspeitos supostamente praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes em um bar no bairro Cohab.

Logo que percebeu a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram se evadir do bar, sendo necessária a intervenção de abordagem policial.

Assim, no bornal tipo “pochete”, os militares apreenderam aproximadamente 28g de maconha, 17g de crack e 19g de cocaína, além de uma balança de precisão para a pesagem de drogas, várias embalagens plásticas com zíper para armazenagem e comercialização do material e a quantia de R$ 1.105,00.

No momento da abordagem, foi constatado que o homem estava acompanhado do seu irmão gêmeo, com quem foi encontrado aproximadamente 1,7g de crack, dentro de uma embalagem plástica com zíper.

O suspeito informou que costuma buscar as drogas no mercado central em Aracaju para comercializar na cidade de Nossa Senhora da Glória e região.

Segundo as iinvestigações, foi constatado que os irmãos são residentes do Bairro 18 do Forte, em Aracaju, e já foram citados em denúncias anônimas anteriores sobre o tráfico ilícito de drogas na região da Cohab, em Nossa Senhora da Glória, assim como consta que um dos irmãos já responde a processo judicial pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos, os irmãos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, para a lavratura dos procedimentos legais cabíveis.

SSP