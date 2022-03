PM prende suspeito de roubar estabelecimento comercial à mão armada em Ribeirópolis

Policiais da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3º BPM) prenderam o suspeito de roubar um estabelecimento comercial à mão armada, na última sexta-feira, 18, no município de Ribeirópolis.

A equipe policial foi informada de que um comércio localizado na região central de Ribeirópolis havia sido roubado por um homem armado. No estabelecimento, os militares tiveram acesso ao sistema interno de vídeo e identificaram as características do suspeito de ter cometido o crime.

Com as informações, os policiais deram início às buscas e localizaram o homem em uma estrada vicinal entre as cidades de Ribeirópolis e Moita Bonita. Durante o cerco, ele entrou numa vegetação densa e disparou contra os agentes, que reagiram e atingiram a perna do agressor.

O criminoso recebeu atendimento médico no Hospital de Itabaiana e, em seguida, foi encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, com seis munições, sendo uma deflagrada, e R$ 696,00.