POLICIA CIVIL DE CARIRA APREENDE MAIS UMA MOTO ROUBADA COM DOCUMENTO FALSO DE LEILÃO JUDICIAL

Policiais Civis da delegacia Regional de Carira, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, apreenderam no zona urbana de Carira, mais uma motocicleta com restrição de roubo e furto e com documentação falsa de leilão judicial.

Segundo a autoridade policial, os policiais civis receberam uma denuncia sobre uma moto que seria proveniente de crime, que ao chegar no local identificaram o veículo e ao proceder a consulta da placa observaram que a mesma não possuía cadastro no Detran, que o condutor apresentou documentação falsa. Devido a boa fé do condutor do veiculo não foi lavrado o flagrante, mas sendo identificado o verdadeiro receptador, após diligências contínuas. O procedimento administrativo foi aberto por portaria e será encaminhado à justiça com o respectivo indiciamento.