Polícia Militar prende homem por receptação de motocicleta roubada em Nossa Senhora da Glória

Na tarde desse sábado (09), policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam um homem por receptação de motocicleta roubada, na zona rural do município de Nossa Senhora da Glória.

O flagrante ocorreu por volta das 15h, momento em que a equipe da Ciopac abordou o suspeito às margens da Rodovia SE-230, na entrada do Povoado Algodoeiro. Durante a revista, os militares verificaram que a placa presente na motocicleta não constava no banco de dados do Denatran. A identificação do chassi e o número do motor também estavam adulterados, impossibilitando a identificação do veículo.

Diante das irregularidades, o responsável pela motocicleta foi conduzido à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde foi enquadrado por receptação de veículo roubado.