Policial penal é suspeito de tentativa de estupro em Hospital

A Polícia Civil de Sergipe instaurou um inquérito para apurar uma tentativa de estupro contra uma acompanhante no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho (Huse). Um policial penal que presta serviço de vigilância no Hospital é apontado como o principal suspeito.

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) confirmou ter recebido informações sobre o caso e que a Polícia Civil adotou as providências no sentido de solicitar perícias e avançar com as investigações.

De acordo com o órgão, vítima e suspeito já prestaram depoimento no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

