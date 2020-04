Ribeirópolis registra o primeiro caso Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta segunda-feira, 27, o primeiro caso de novo coronavírus no município. No momento, o paciente e sua família estão sendo monitorados e em isolamento domiciliar que deverá durar o prazo de 14 dias.

Ao confirmar o primeiro caso no município, a secretária de Saúde, Thaísa Renata, reforçou os cuidados que a população deve tomar para evitar a contaminação.









“Neste momento a população deve reforçar os cuidados com a própria saúde, com medidas básicas como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Evitar sair de casa, e se precisar sair, utilizar máscara”, disse a secretária.

Com esse primeiro caso, a Vigilância Epidemiológica investigará os possíveis contatos que ele teve para evitar o surgimento de novos casos.

Até o momento, esse é o primeiro caso confirmado de coronavírus, não há outros casos suspeitos e 18 pacientes estão sendo monitorados.

Secretaria Municipal de Saúde