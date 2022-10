Empresas devem cumprir etapas para se adequarem aos ODS

Não importa o tamanho da empresa, alinhar suas estratégias de mercado e metas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), pode fazer a diferença para conquistar o seu público-alvo e demonstrar comprometimento com a sustentabilidade. Eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. A meta é atingir o que foi proposto na Agenda 2030, no Brasil.

Este lançamento foi um marco, pois é a primeira agenda global criada com a participação de outros atores, além dos governos, e reconhece, por exemplo, a importância do setor privado no alcance dos objetivos traçados.

“É muito importante comunicar às pessoas que tomam as decisões estratégicas nas organizações que alinhar a estratégia de negócios com os ODS pode ser benéfico para todos”, explica Juan Francisco Barbieri, gerente de inovação e sustentabilidade da Barbieri S/A, indústria dedicada à fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e estrutural para light steel framing.

Para começar, é essencial definir uma estratégia a partir de quatro linhas de atuação que integram de forma transversal todas as práticas e projetos de inovação e sustentabilidade ligados a colaboradores, clientes, fornecedores, meio ambiente, governança corporativa e comunidade.

A primeira linha é relacionada ao bem-estar da equipe, promovendo o empenho e a transformação interna. O objetivo é tornar os colaboradores protagonistas da evolução e crescimento da empresa, cocriando em rede e garantindo um espaço de trabalho colaborativo, diversificado e respeitoso.

A companhia deve assumir o compromisso de oferecer educação integral e melhorar a empregabilidade. São trabalhadas alianças estratégicas para responder às necessidades da comunidade, promovendo a integração social rumo à inovação na construção sustentável.

Por fim, a companhia deve trabalhar de acordo com as certificações e normas internacionais para gerir seus processos de forma responsável, preventiva e transversal. Deve-se buscar continuamente por inovação para otimizar a gestão e identificar novas formas de produção e consumo, aumentando os impactos sociais e ambientais e minimizando os efeitos dos produtos e serviços oferecidos ao longo de seu ciclo de vida.

Para desenhar um plano de triplo impacto, as organizações devem seguir quatro passos.

Comunicação eficaz

“Uma solução eficaz para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável é definir um plano de triplo impacto”, comenta Juan Francisco. A partir de um planejamento de triplo impacto, as empresas poderão:

Ajudar a melhorar e fortalecer a cooperação com a comunidade e gerar novas alianças estratégicas;

Gerar maior vantagem competitiva e/ou novas oportunidades de negócios, por exemplo, atendendo a um mercado mal atendido;

Facilitar a atração e/ou retenção de investidores, bem como novos parceiros e aliados estratégicos;

Ajudar a melhorar as relações com entidades governamentais, podendo participar e/ou realizar ações de maior impacto e relevância;

Fortalecer a marca e estimular a fidelização de consumidores e colaboradores, principalmente das gerações mais jovens;

Ajudar a contribuir para a melhoria dos processos e eficiência interna.

Identificação de áreas de alto impacto

Por meio de uma análise da cadeia de valor, na qual líderes de outras áreas, fornecedores ou aliados podem estar envolvidos, é possível identificar os pontos (áreas de alto impacto) em que as empresas podem estar gerando impactos positivos e aqueles que atualmente geram impactos negativos. Com isso em mente, podem ser definidos critérios para selecionar as prioridades estratégicas que, posteriormente, permitirão desenhar um programa ou intervenção específica.

Alinhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)

Uma vez selecionadas as prioridades estratégicas da empresa, é preciso definir com qual dos 17 ODS está mais alinhado. É importante que, para isso, sejam revisadas as metas dos objetivos definidos e determinada como sua intervenção pode contribuir para o alcance dessa meta.

Desenhar o projeto de impacto

É muito valioso integrar atores-chave da organização na construção desses projetos, pois gera maior comprometimento e dá a oportunidade de agregar aliados que o ajudam a promovê-lo internamente. É importante certificar-se de que a intervenção tenha uma linha de base (ponto de partida) e metas bem estabelecidas, que tornem muito clara a contribuição da organização para a Agenda 2030. Além disso, outras ações essenciais devem ser aplicadas como estabelecer indicadores e meios de verificação que posteriormente permitirão avaliar, relatar e comunicar os resultados alcançados.