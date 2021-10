Ação conjunta entre Polícia Civil e PM prende suspeitos de latrocínio em Propriá

A Delegacia Regional de Propriá e o 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante três pessoas envolvidas no latrocínio de um idoso na manhã desta quarta-feira, 20, na zona rural de Propriá. O trio, que tem parentesco com a vítima, realizou o crime para subtrair da vítima uma quantia obtida numa venda de gado.

Por volta das 7h30, a polícia foi informada sobre a presença de um corpo com sinais de violência no Povoado Ponta Verde, no município de Propriá. No local, os policiais visualizaram o corpo de um idoso identificado como Ailton Panta da Silva, de 64 anos, com perfurações por arma de fogo nas costas e um corte profundo no pescoço.

De imediato, os policiais civis lotados na Delegacia Regional de Propriá, coordenados pelos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, fizeram levantamentos e, juntamente com o 2° BPM, iniciaram as diligências. Numa ação rápida, as polícias detiveram três pessoas suspeitas de envolvimento no crime, especificamente o filho, a esposa e o compadre da vítima.

Segundo o que foi levantado pelos policiais, o planejamento do crime foi feito há cerca de 15 dias, sendo que a vítima foi emboscada e executada nas proximidades de sua residência, sendo morta com requintes de crueldade pelo próprio filho e seu compadre. Já a sua companheira ficou nas imediações, fazendo a vigilância enquanto o crime era cometido.

Segundo o delegado Fábio Alan Pimentel, a motivação do crime seria em razão financeira, já que o trio suspeito acreditava que o idoso estaria em posse de uma grande quantia em dinheiro, decorrente de uma venda de gados. Mas no momento do crime a vítima estava apenas com a quantia de R$ 1.000,00, subtraída pelo trio.

Ainda de acordo com a polícia, o próprio filho do idoso foi quem arquitetou a ação, chegando a narrar em depoimento com riquezas de detalhes todo o ocorrido, inclusive indicando a participação das demais pessoas.

De acordo com o filho da vítima, a arma de fogo utilizada no delito foi jogada num rio próximo a sua residência, sendo localizada pela polícia e devidamente apreendida.

Os três envolvidos no crime foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio e encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, onde as medidas cabíveis serão tomadas.