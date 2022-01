Confiança goleia e mostra que América de Propriá é favorito ao rebaixamento

Temos um forte candidato ao rebaixamento no Campeonato Sergipano de Futebol 2022, sim, o América de Propriá.

Na partida de ontem contra a forte equipe do Confiança, o América sucumbiu em suas limitações e tomou uma sonora goleada e em duas rodadas, o Tricolor da Ribeirinha não marcou nenhum ponto, ficando com o saldo de gols de -7.

A equipe do Confiança buscou o gol a todo o momento, desperdiçando muitas chances claras de gols.

O Dragão do bairro Industrial fez valer aquela máxima: “água mole pedra dura”… Até que aos 44 minutos do primeiro tempo, a porteira se abriu, com Diego Lorenzi.

Aos 46’, mais um, pois onde passa um boi, passa uma boiada. Gol de Renan.

No segundo tempo, a equipe do Confiança veio disposta a sacramentar a partida, e aos 2’ minutos, Diego marcou o seu segundo gol.

Já aos 30’, Minho fez o quarto e Álvaro que havia perdido um pênalti, fechou a conta após passe de Everton Santos . 5 a 0.

O Confiança é líder de seu grupo com seis pontos em dois jogos, enquanto o América de Propriá amarga a lanterna com duas derrotas.