Dois médicos que atendem na Regional de Glória testam positivo para Covid-19

Em mensagem deixada na manhã desta quinta-feira, 03, a diretora do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, Luisa Dantas, informou que dois profissionais médicos testaram positivo para COVID 19.

A falta de profissionais acarretará no trabalho do único clinico disponível no dia de hoje. A previsão é que mais um médico chegue a noite.

Confira o aviso:

Bom dia ,

Estamos tentando extra, mas até o momento só conseguimos disponibilidade para que chegue mais um a noite.

Por isso peço compreensão da população, já que passaremos o dia atendendo apenas urgência e emergência.

Atenciosamente,

Luísa Dantas

Superintendente