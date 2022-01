Federação Sergipana de Futebol divulga nota sobre suspensão de partida

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que a partida entre Maruinense x Atlético Gloriense válida pela segunda rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, foi suspensa por falta de ambulância. A partida estava prevista para iniciar às 15h15, no estádio Fernando França, no município de Carmopólis, mas no horário do jogo a ambulância não estava presente na praça esportiva.

O árbitro central da partida, Michael Lima Tavares aguardou até o limite previsto no regulamento para iniciar o jogo com a ambulância, mas o veículo não chegou ao estádio e a partida foi suspensa pela arbitragem. O Departamento de Competições da FSF, informa que após receber a súmula do árbitro, o caso será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE).

A entidade também reforça que a ambulância é um item essencial nas competições promovidas pela FSF e a responsabilidade pelo veículo na partida é do clube mandante do jogo de acordo com o Artigo 19 do Campeonato Sergipano.

Acompanhe na íntegra o que diz o referido artigo do estadual:

Art. 19 – Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra, pelo menos, um dos seguintes motivos:

I – falta de segurança;

II – mau estado do gramado, de modo que a partida se torne impraticável ou perigosa;

III – falta de iluminação adequada;

IV – ausência de ambulância no estádio;

V – conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio;

VI – procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes dos Clubes ou de suas torcidas;

VII – fato extraordinário que represente uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida.

§ 1º – Nas hipóteses previstas neste artigo, o árbitro aguardará o prazo de até trinta (30) minutos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) minutos, para suspender a partida, caso entenda que o fato gerador da paralisação não poderá ser sanado.

FSF