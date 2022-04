Um grave acidente ocorreu na noite do último domingo em Nossa Senhora da Glória. De acordo com informações, o fato ocorreu nas proximidades da “Casa do Doce” por volta das 19h30.

Jeferson Reis Andrade de 21 anos de idade, vinha na direção da sede do município em uma motocicleta, quando ao tentar ultrapassar um carro, acabou perdendo o controle da direção da motocicleta.

A vitima foi socorrida pela SAMU e encaminhado para o HUSE.

Ele esta em estado grave, entubado, sedado e TCE grave.