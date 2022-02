GLÓRIA: Corpo de Gabriel é sepultado no Povoado Lagoa Bonita

Debaixo de forte comoção, foi sepultado o corpo de Gabriel Vieira da Silva de 20 anos de idade, no cemitério do Povoado Lagoa Bonita em Nossa Senhora da Glória.

O corpo havia chegado no inicio da tarde da última quarta-feira,10, em Aracaju e seguiu para o município de Nossa Senhora da Glória em um carro funeral. Porém só chegou no povoado Combuqueiro no inicio da noite.

Gabriel, de 20 anos, era natural do município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão de Sergipe e estava em Santa Catarina desde dezembro do ano passado a trabalho.