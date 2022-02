Vereador Humberto Dantas chama Karina Verissimo de empolgada

Em um discurso completamente politico, o vereador Humberto Dantas aproveitou seus 15 minutos no plenário da câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória, para alfinetar a colega Karina Verissimo.

O parlamentar iniciou seu discurso agradecendo aos colegas por terem votado a favor de uma indicação que o mesmo tinha colocado na casa. A fala seguiu com elogios a administração da prefeita, dizendo que em mesmo a pandemia, a mandatária do município estava indo muito bem.

E de repente:

“ Então minha amiga Karina. Você que é como eu do primeiro mandato, esse primeiro mandato é um mandato que a gente fica um pouco EMPOLGADO.

Eu vejo às vezes alguns colegas que tem 3,4 ou cinco mandatos, às vezes não se empolga porque já está calejado com os problemas, mas a gente que tá começando a gente fica EMPOLGADO, principalmente quando a gente vê algo que é feito pela administração. Digo isso, não é querendo dizer que eu puxo a farinha pra minha sardinha, gostaria que minhas indicações chegassem primeiro que a de vocês “…

SEM DEIXAR BARATO KARINA RESPONDEU

“ Também queria frisar a fala do nosso vereador Humberto quando ele falou que nós vereadores que estamos nos primeiro mandato , que somos EMPOLGADOS e que bom, vereador. Eu fico feliz em ser EMPOLGADA, eu tenho certeza que você também fica feliz em ser EMPOLGADO e quero que terminamos o nosso mandato com a mesma empolgação do primeiro dia. É isso que desejo a você e a todos que estão aqui”…

Bom. De que EMPOLGAÇÕES estavam falando, ninguém sabe.