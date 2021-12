Natville e Betânia são autuadas pela Adema, após mortandade de peixes

A morte de peixes em uma barragem no município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, levou equipes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) a fiscalizar e tomar medidas. Nesta quarta-feira, 1º, todas as indústrias e fábricas começaram a ser notificadas. Segundo o órgão, dentre as indústrias autuadas estão a Natville e a Betânia.

“Nós temos uma responsabilidade, não posso aqui concluir um relatório que vai penalizar inclusive criminalmente quem quer que seja. Estamos fazendo um trabalho minucioso para que se possa descobrir, de fato, de onde está vindo esses emissários a níveis não aceitáveis. Das empresas notificadas ontem, uma delas é a Natville. Ela foi notificada porque existe uma construção e nessa construção eles não têm a licença para este fim. É uma ampliação da indústria sem a devida licença. É bom a gente dizer aqui que, até o momento, os efluentes do seu sistema são tidos como eficientes.A Betânia também foi notificada. Eu não conheço todas as empresas, mas pelo menos essas duas, que são as mais conhecidas, foram visitadas e notificadas. O procedimento está sendo vistoriado dentro de suas instalações”, pontuou o diretor presidente da Adema, Gilvan Dias, em entrevista ao Jornal da Fan, da rádio Fan FM.

Questionado sobre a possibilidade de interferência política em favor dessas empresas, uma vez que é de conhecimento de todos a ligação de uma deputada estadual com os proprietários de uma das indústrias, Gilvan é enfático: “A Adema, na minha gestão, sempre atuou sem nenhuma interferência política, até porque os resultados são desastrosos e não posso me omitir para com aqueles que degradam o meio ambiente”, finalizou o presidente.