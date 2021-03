PC cumpre mandando de internação provisória em Glória

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória deram cumprimento a um mandado de internação provisória pela prática de ato infracional semelhante ao crime de furto. A ação policial ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 10.

De acordo com os delegados Murilo Gouveia e Eurico Nascimento, o detido é, atualmente, adulto, mas é investigado em diversos procedimentos por atos infracionais semelhantes a crimes patrimoniais, praticados enquanto adolescente.

A Polícia Civil pede que a população também contribua com a elucidação de crimes e detenção de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassdas por meio do Disque-Denúncia (181).