Piso Salarial de 33,24%, dei com uma mão e tirei com as duas

Não é 30%… É 30% de 25% ou 30% de 30%. Então está entre 7,5% e 12,5%. Dilma Rousseff.

Mais ou menos foi assim que a câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória, aprovou o reajuste do Piso Salarial de 33,24% para os professores de Nossa Senhora da Glória na última terça-feira.

Para fazer uma espécie de malabarismo, a prefeita enviou o PL que em resumo “dava com uma mão e tirava com as duas”.

A câmara estava lotada de professores esperançosos para receber 33,24%, porém não esperavam que se daria de um lado e se tiraria de outro. Em certo momento da sessão, o vereador Alex Pintando foi ovacionado quando pediu vista no projeto, pediu esse que claro não foi aprovado.

A votação por unanimidade só comprova que uma câmara sem oposição sempre prejudicará a sociedade e que a população se prepare, porque serão muitos anos de “amém”.