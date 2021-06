PM recupera motocicleta roubada e prende dois suspeitos por receptação em Carira

Policiais militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 3º BPM) recuperaram, no início da tarde do sábado (12), uma motocicleta roubada e prenderam dois suspeitos por receptação, no município de Carira.

Os policiais flagraram o veículo sendo transportado em um reboque, nas imediações do Povoado Altos Verdes. De acordo com denúncias repassadas aos militares do 3º BPM, a motocicleta teria sido repassada aos transportadores no município de Frei Paulo, às margens da BR-235.

No momento da abordagem, os suspeitos alegaram apenas que receberam R$ 100 para transportar o veículo, desconhecendo a origem. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE