Policia Civil De Carira Apreende Mais Uma Moto Roubada Com Documento Falso De Leilão Judicial

Policiais Civis da delegacia Regional de Carira, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, apreenderam no zona urbana de Carira, mais uma motocicleta com restrição de roubo e furto e com documentação falsa de leilão judicial.

Segundo a autoridade policial, os policiais civis consultaram a placa de uma motocicleta suspeita e observaram que a numeração era de um veículo Toyota Hilux e resolveram abordar a condutora que apresentou a documentação falsa.

Devido a boa fé da mesma que pilotava uma motocicleta que não lhe pertencia, não foi lavrado o flagrante, mas sendo identificado o verdadeiro receptador., após diligências contínuas.

O procedimento administrativo foi aberto por portaria e será encaminhado à justiça com o respectivo indiciamento.