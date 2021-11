Polícia Civil prende em flagrante suspeito de furto de celular em Propriá

Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar o celular de uma criança. A prisão, que ocorreu no bairro Lulinha, foi divulgada nesta sexta-feira (12).

De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, os policiais receberam a informação de que um homem teria acabado de furtar o aparelho celular de uma criança. Diante do informado, os agentes foram até a localidade e encontraram o suspeito, que foi preso.

Ainda segundo o delegado, os familiares do suspeito passaram a desacatar os policiais, motivo pelo qual dois irmãos do autor do furto foram também conduzidos à delegacia, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e ambos responderão pelo crime de desacato.