Polícia Militar apreende aparelhos utilizados em jogos de azar em Propriá

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam aparelhos utilizados na exploração de jogos de azar em Propriá. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (3).

De acordo com as informações policiais, foram feitas duas abordagens. A ocorrência teve início com o recebimento de denúncias sobre a prática. Na ação, dois suspeitos foram encaminhados à unidade policial para a lavratura do procedimento.

Como resultado da ação policial, ao todo foram apreendidos 12 impressoras e 11 tablets, utilizados para a confecção das apostas.