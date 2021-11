Polícia Militar prende três homens por furto de fiação de cobre em Propriá

Nesta última terça-feira, 23, militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam três homens por furto de fiação de cobre em Propriá.

Os militares receberam informação de que alguns homens estariam no antigo Hotel Velho Chico, furtando fios de cobre. No local, a guarnição flagrou três homens escondidos em uma piscina desativada e portando ferramentas, como alicates e chaves de fendas, utilizadas para retirar as fiações que foram apreendidas.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE