PORTO DA FOLHA: Prefeito decreta toque de recolher e uso obrigatório de máscaras

O prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr. Marcos publicou um novo decreto com novas medidas para conter o aumento do Covid-19 no município.

De acordo com o prefeito será estabelecido toque de recolher que se iniciará a partir das 21h, além da suspensão de energia em todas as praças do município.

Além dessas medidas tomadas através do novo decreto, o prefeito informou que será obrigatório o uso de mascaras em todo território de Porto da Folha. Uma barreira será colocada em cada entrada do município para conter o avanço da doença que já atingiu 09 pessoas, sendo que uma teve seu quadro evoluído a óbito.