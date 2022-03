Ribeirópolis: Homem tem motocicleta roubada na porta de casa

A Polícia Civil informa que foi registrada a ocorrência de roubo com uso de arma de fogo na cidade de Ribeirópolis, no dia 29 de março. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Ribeirópolis.

De acordo com as informações levantadas pela equipe investigativa, a vítima estava com sua motocicleta na porta de uma residência quando foi abordado por três homens que chegaram a pé e anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram a motocicleta e ainda ameaçaram a vítima. Após o crime, os criminosos seguiram em direção a Itabaiana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização dos autores do crime sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).