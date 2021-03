Topic de passageiros e assaltada e polícia logra êxito na captura dos ladrões

Uma van de passageiros que faz linha N. S da Glória – Monte Alegre foi assaltada na tarde de ontem por um casal oriundo do estado de Alagoas, mas a polícia chegou a tempo de prender os criminosos, que foram alcançados após correrem para um matagal.

O fato ocorreu nas proximidades do povaodo Taxas, município de Monte Alegre, quando Maria da Consolação Nunes, 43 anos, e Welton Luiz da Silva, 20 anos, se passavam por passageiros e anunciaram o assalto, ordenando que o condutor da Topic encostasse o veículo. Após recolherem celulares e dinheiro das vítimas, o casal fugiu para o matagal às margens da rodovia, mas foram alcançados em seguida com a chegada da polícia militar. Foi nessa ocasião que constatou-se que a arma empunhada por Welton se tratava de uma pistola de Air-soft, enquanto sua companheira portava uma faca de serra, que inclusive feriu uma das vítimas levemente no pescoço. Celulares das vítimas e dinheiro também foram recuperados.

Curioso é que o sujeito assaltante que empunhava o simulacro de pistola é deficiente físico, pois tem o braço esquerdo amputado.

A prisão em flagrante foi lavrada na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenada pelo Delegado Eurico César Souza Nascimento. Posteriormente, ambos criminosos foram transferidos para uma delegacia de Aracaju e apresentado ao judiciário para audiência de Custódia.