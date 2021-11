PM prende em flagrante condutor de veículo por embriaguez ao volante em Propriá

- Advertisement -

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na noite dessa terça-feira (02), o condutor de um veículo que transitava com sinais de embriaguez, no município de Propriá.

Segundo relato policial, em meio ao patrulhamento de rotina, as manobras bruscas de um veículo, com três ocupantes, chamou a atenção dos policiais, que resolveram averiguar a situação. Durante abordagem, os militares encontraram uma garrafa de vodca no interior do veículo, como também, perceberam que o condutor do carro apresentava odor alcóolico e movimentos alterados. Após o flagrante, ele confessou que havia ingerido bebida alcóolica no período da tarde.

Não foi possível realizar o teste do bafômetro, mas, diante dos sinais evidentes de embriaguez, o condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia de Propriá, onde foi formalizado o flagrante e o registro de infração de trânsito.

Fonte: Ascom PM/SE