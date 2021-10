Polícias Militar e Civil ultrapassam a marca de 100 dias sem registro de homicídios em Propriá

- Advertisement -

Na terça-feira, 19, policiais militares do 2º Batalhão e policiais civis da Delegacia Regional de Propriá ultrapassaram a marca de 100 dias sem registros de homicídios no município do Baixo São Francisco.

De acordo com informações levantadas pelas duas instituições, o último crime de homicídio em Propriá ocorreu no início de julho deste ano. É importante ressaltar que nos últimos seis meses foram registrados apenas quatro casos.

Os resultados foram bastante comemorados pelas policias Militar e Civil que, de maneira conjunta, intensificaram os trabalhos preventivos e investigativos na região.